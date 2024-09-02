Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Transferde hareketli bir gün yaşayan Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi, bu transfer için sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray, oyuncunun sonraki transferinden de %10 pay alacak.

Öte yandan bugün akşam saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.