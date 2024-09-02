Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 23:21, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 23:22
Transferde hareketli bir gün yaşayan Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi, bu transfer için sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray, oyuncunun sonraki transferinden de %10 pay alacak.
Öte yandan bugün akşam saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.