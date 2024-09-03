3 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları
3 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısı ile iki ülke iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
(Stockholm)
2- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu ile Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 7 branşta mücadele verecek.
(Paris/10.00-21.30)
2- A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.
(İstanbul/17.30)