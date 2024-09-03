Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "pozisyonların" ibaresi "kadroların" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Bilgisayar işletmeni ve büro görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların Kurumun ihtiyacına göre belirlenecek dört yıllık programlarından mezun olmak,

i) Sekreter olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okuldan mezun olmak,"

"(2) Başkan yardımcısı hariç, yönetici personel kadrosuna atanacak olanlarda İngilizce dili için YDS/e-YDS'den en az 70, mütercim-tercüman kadrosu için İngilizce dilinde YDS/e-YDS'den en az 80 olmak üzere Kurumca belirlenecek YDS/e-YDS puanına sahip olmak şartı aranır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- (1) Kurumda bir kadroya atanacak personelden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Dilekçe veya görev talep formu ile özgeçmişi.

b) T.C. kimlik belgesi örneği.

c) Öğrenim belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden temin edilmiş mezun belgesi.

ç) Yeterli sayıda son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

d) Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden temin edilecek askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

f) E-Devlet üzerinden temin edilecek adli sicil kaydı.

g) Mal beyannamesi.

ğ) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanlar için çalıştıkları döneme ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge.

h) Aile durum beyannamesi."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) İş akitleri, belirsiz süreli olarak personelin istihdam edileceği kadroya ve personelin özellikleri dikkate alınarak her bir personel ile ayrı ayrı imzalanır."

"(4) Yönetici kadrosundaki personelin deneme süresi sonunda iş akdinin devamına veya feshedilmesine Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun oluru ile karar verilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "pozisyonlarına" ibaresi "kadrolarına" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yönetici kadrosunda çalışanlar Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanabilirler."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.