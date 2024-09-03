Galatasaray, Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'in transferini resmen açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 07:25, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 06:33
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."ifadelerine yer verildi.
Golcü oyuncu bir yıllık kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Futbolcunun maaşını sarı-kırmızılı ekip ödeyecek.