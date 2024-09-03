AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek

AK Parti'nin 2028 seçimleri öncesinde kadrolarının şekilleneceği büyük kongresi için takvim bugün belli oluyor. AK Parti'nin bugün yapılacak MKYK toplantısında, 8'inci olağan büyük kongre sürecinin başlatılacağı belirtildi. MKYK'nın alacağı karar doğrultusunda, kongre sürecinin ekim ayında başlatılması, nisan sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, 2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor. AK Parti'de yerel seçimlerden sonraki süreçte gündeme gelen değişim beklentileri de kongre ile birlikte karşılanmış olacak.

YORULANLAR KENARA ÇEKİLSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partideki ve kamuoyundaki değişim tartışmalarına "Bizim belirlediğimiz takvimde ve zeminde olacak" diyerek büyük kongreyi işaret etmişti. Erdoğan'ın, son olarak "Büyük Kongre sürecimizi sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz" şeklindeki açıklaması da AK Parti'de kesin olarak bir değişime gidileceğinin mesajı olarak yorumlanıyor.

YARISINDAN FAZLASI GİDİYOR

Bu kapsamda, kongreler ile birlikte hem il-ilçe yönetimlerinde, hem de parti yönetiminde önemli oranda değişime gidilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın özellikle 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK'da değişime gideceği ve parti vitrininin daha genç kadrolardan oluşturacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hem kongre sürecinde hem de seçim sürecinde mevcut kadrolarından yüzde 50'den fazlasını değiştirme yoluna gitmişti. AK Parti kaynaklarına göre, önümüzdeki kongrede daha yüksek oranda bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.