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MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi'nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon REXHEPI tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 08:57, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:03
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MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon

MİT, Liridon REXHEPI'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti. REXHEPI, İsrail İstihbarat Servisi'nin talimatı ile drone çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüten, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktarıyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda Liridon REXHEPI'nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. REXHEPI'nin Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere REXHEPI'nin tüm hareketleri takip altına alındı.

Liridon REXHEPI, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. REXHEPI, 30 Ağustos'ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon REXHEPI, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOSSAD'ın Para Ağı Deşifre Oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.

Türkiye'deki saha elemanlarının, MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları ortaya çıktı. Yapılan para takibi sonucunda Türkiye'deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye'deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının Suriye'deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.

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