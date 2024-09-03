MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi'nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon REXHEPI tutuklandı.
MİT, Liridon REXHEPI'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişi olduğunu
tespit etti. REXHEPI, İsrail İstihbarat Servisi'nin talimatı ile drone çekimi
yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüten,
Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktarıyordu.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda Liridon REXHEPI'nin mali
hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. REXHEPI'nin Türkiye'deki saha
elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği
belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere REXHEPI'nin
tüm hareketleri takip altına alındı.
Liridon REXHEPI, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren
adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan
sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. REXHEPI, 30
Ağustos'ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon REXHEPI,
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MOSSAD'ın Para Ağı Deşifre Oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD'ın
Türkiye'deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu
Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.
Türkiye'deki saha elemanlarının, MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında
kullandıkları ortaya çıktı. Yapılan para takibi sonucunda Türkiye'deki saha
elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye'deki
alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının Suriye'deki
kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.