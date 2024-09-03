Adalet Bakanlığından liyakat esaslı görevde yükselme düzenlemesi

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 3 Eylül 2024 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı

- Hizmet süresi şartına değişiklik yapıldı

Önceki uygulamada 6 yıl hizmeti olan zabıt katiplerinin şube müdürü olması sağlanmışken yeni düzenlemeye göre bu süre 10 yıla çıkarılmıştır. Bu düzenleme hem şube müdürlüğü hem de yazı işleri müdürlüğünü kapsamaktadır.

- Sözlü sınava 1,5 katı aday alınacak

Önceki uygulamada yazılı sınavdan en yüksek puan alan 3 katı aday sözlü sınava alınırken yeni düzenlemede 1,5 katı aday sözlü sınava alınacaktır. Bu düzenleme çerçevesinde yazılı sınavda diğer adaylara göre çok düşük puan almış olan adayların sözlü sınava girmesi engellenmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeleri görmek için tıklayın.