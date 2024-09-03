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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kaybederek 10.077,93 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 13:25, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:26
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,25 puan azalışla 10.077,93 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 oldu

Böylece Tüketici fiyatları Ağustos 2023'ten, üretici fiyatları da Mayıs 2021'den bu yana en düşük oran kayıtlara geçti.

Öğleden sonra yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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