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Altının gramı 2 bin 725 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 725 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 10:42, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:42
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Altının gramı 2 bin 725 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 721 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 725 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 970 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışa göre yatay seyirle 2.498 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 seviyesinin direnç, 2 bin 485 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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