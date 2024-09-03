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LPG'ye zam yolda

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Eylük 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 10:50, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:55
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

04.09.2024 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL

Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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