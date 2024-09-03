Önder Kahveci: Refah payı kaçınılmaz oldu

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önder Kahveci'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'TÜİK'in ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ağustos ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama %2,47 oranında artarken yıllık enflasyon da %51,97 olarak belirlendi. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %10 oranındaki zammın, ağustos ayı itibariyle iki aylık enflasyonun %5,78 olarak gerçekleşmesiyle neredeyse yarıdan fazlası erimiştir. Bu durum, kamu çalışanlarının alım gücünü ciddi şekilde azaltmakta ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sürecinde ek zam ve refah payı taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bilindiği gibi TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yılın ikinci altı ayında %10'u geçmesi halinde memurlara enflasyon farkı ödemesi yapılacaktır. Ancak, son iki aylık enflasyon verileri, bu farkın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, enflasyonun hızla artmasıyla birlikte, memurlarımızın maaşlarındaki reel kayıpların telafi edilmesi için yalnızca enflasyon farkı yeterli olmayacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisinin %2,5 büyüdüğü açıklanmıştır. Türkiye ekonomisi son 16 çeyrektir aralıksız büyümektedir ama memurun ekonomisi sürekli küçülmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunması ve iyileştirilmesi için hükümetten ek zam talep ediyoruz. Ekonomik zorlukların yoğun olarak hissedildiği bu dönemde hem ekonomik büyümenin tabana yayılması hem de memurlarımızın refah seviyesinin korunması adına refah payının da maaşlara yansıtılmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının özverili hizmetlerini sürdürebilmeleri ve ailelerinin geçimlerini sağlamaları için bu taleplerin karşılanması elzemdir.

Sonuç olarak, yüksek enflasyon ortamında kamu çalışanlarının maaşlarının hızla erimesi, yalnızca memurlarımızı değil, dolaylı olarak tüm toplumu olumsuz etkileyen bir durumdur. Türkiye Kamu-Sen, memurların hakkını savunmaya ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Bu bağlamda, hükümetin taleplerimize olumlu yanıt vermesini ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunmasını bekliyoruz.' dedi.