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'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 12:21, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:23
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'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, 'kayıp çocuk sayısı' ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır. TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi de istendi.

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