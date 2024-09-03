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Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu

İzmir'de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kayserilioğlu'nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 4,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 12:30, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:03
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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi.

Kayserilioğlu hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

18 GÜN TUTUKLU KALDI

Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

18 gün sonra tahliye edilen Kayserilioğlu, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmişti.

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