'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca, her yıl öğretmenlere verilen eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği, bu yıl ilk kez Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında görev yapan öğretmenlere de verilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 13:07, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:08
Milli Eğitim Bakanlığınca, PIKTES kapsamında 29 ilde görev yapan 3 bin 67 öğretmene
4 bin 85 lira tutarında eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek.
Böylece, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda
görevli olarak fiilen öğretmenlik yapanlara her yıl verilen ödenek, bu yıl ilk
kez PIKTES kapsamında görev yapan öğretmenlere de verilmiş olacak.
PIKTES öğretmenlerine verilecek 4 bin 85 lira tutarındaki hazırlık ödeneğinin 15 Eylül tarihinde yatırılması planlanıyor.