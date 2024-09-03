'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
Ankara'da, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında içlerinde emniyet mensuplarının da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada tutuklu 7 sanığın da tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 13:57, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:58
Ankara'da, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında içlerinde emniyet mensuplarının da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada tutuklu 7 sanığın da tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.