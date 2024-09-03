Dışişleri: Halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

Keçeli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın, ülkemizle Şam yönetimi arasında angajman tesisi kapsamındaki çabalarını olumlu karşılıyoruz.

Biz, Suriye'de, halkının ülkesine geri döndüğü, insanıyla toplumuyla barışık, halkının BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında da lafzını bulan meşru talep ve beklentileri çerçevesinde attığı adımlarla gerçek bir ulusal uzlaşıyı sağlamış, sadece Türkiye için değil bölgesi için de istikrarsızlık yerine istikrar ihraç eden, karşılıklı fayda ve çıkar temelinde ekonomik durumunu geliştiren ve halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz.

Bunun da iyi niyetli, önkoşulsuz ve gerçekçi bir yaklaşımla hayata geçirilmesine gayret edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu çerçevede gerekli zemini hazırlama gayretleri sürdürülecektir."