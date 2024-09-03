Sağlık Bakanlığı, halk sağlığı taramalarıyla yüz binlerce kişiye ulaştı

Sağlık Bakanlığınca yılın ilk 6 ayında, hastalıkların erken dönemde teşhisi için yürütülen halk sağlığı taramaları, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşa sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki Toplum Sağlığı Merkezlerince 227 bin 236 evlilik danışmanlığı, 230 bin 867 aile planlaması danışmanlığı, 126 bin 445 psikolojik danışmanlık, 1 milyon 190 bin 391 diş sağlığı ve bakımı danışmanlığı, 410 bin 600 kronik hastalıklara yönelik beslenme ve sağlıklı yaşam danışmanlığı ile 1 milyon 259 bin 897 kanser danışmanlık hizmeti verildi.

İlk 6 ayda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) 652 bin 852, Verem Savaş Dispanserleri ise 430 bin 744 muayene gerçekleştirdi.

87 bin mevsimlik tarım işçisi ve ailelerine sağlık taraması

Bakanlığın koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik sahada yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yaklaşık 87 bin mevsimlik tarım işçisi ve ailelerine ulaşıldı.

Muayene, ağız ve diş sağlığı taramaları, bebek, çocuk, gebe, lohusa izlemlerini içerisine alan bu hizmet ile ayrıca 35 bin 503 kişiye anne sütü, beslenme, aile planlaması, hijyen, su güvenliği ve çevre sağlığı konusunda eğitimler verildi, çeşitli hastalıklara karşı aşılama faaliyetleri yürütüldü.

Sağlık ekipleri, köylerde 12 milyondan fazla kişiyi ziyaret etti

Türkiye genelinde hizmet sunan Sağlıklı Hayat Merkezleri, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 9 milyon 317 bin 736 başvuru aldı.

Köy köy gezerek vatandaşlara ulaşan mobil sağlık ekipleri, 12 milyon 379 bin 94 kişiyi ziyaret etti, bu kişilerden 2 milyon 146 bin 351'i kanser taramaları için yönlendirildi. Ekipler ayrıca 8 milyon 547 bin 479 kişiye de sağlık eğitimleri verdi.

Çalışmalar kapsamında, 446 bin 494 meme kanseri, 556 bin 783 serviks kanseri ve 916 bin 666 da kolon kanseri taraması yapıldı. Mobil kanser tarama araçları da belirlenen illerde rahim ağzı, kolon ve meme kanserine yönelik 50 bin 372 tarama gerçekleştirdi.

Ambalajlı su ve kaplıca tesislerine denetim

Halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ilk 6 ayda, 119 kaplıca tesisi, 4 peloid tesisi, 5 talassoterapi tesisi ve 85 ambalajlı su tesisi denetlendi.

Kaynak, imlahane ve kullanım yerlerinden 344 adet numune alınırken, analizlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

"ALO 171"i arayanların yüzde 39'u sigarayı bıraktı

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı tarafından ilk 6 ayda 23 bin 28, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı tarafından da 81 bin 420 geçerli çağrı cevaplandı. Her iki destek hattında da yüzde 98 memnuniyet oranı yakalandı.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı tarafından takibi yapılan kişilerin yaklaşık yüzde 39'unun danışma hattı desteğiyle sigarayı bırakması sağlandı. Ülke genelinde 565'e ulaşan sigara bırakma polikliniklerinde de 57 bin 285 muayene yapıldı.

132 hastaneye "Anne Dostu" ünvanı

Bakanlık, Anne Dostu Hastane Programı kapsamında kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile pratisyen hekimlere yönelik "Anne Dostu Hastane Eğitimci ve Değerlendirmeci Eğitimi" düzenlendi, 102 hekim bu eğitimlere katıldı.

İlk yarıda 9 hastane "Anne Dostu Hastane" ünvanı almaya hak kazanırken, ülke genelinde bu ünvanı alan toplam hastane sayısı 132 oldu.

Okullarda 1,6 milyondan fazla kişiye "sağlıklı beslenme" eğitimi

Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma birimlerinde görevli diyetisyenlerin aile hekimliği birimleriyle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar sonucu, 6 aylık dönemde toplam 410 bin 600 beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.

İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık personeli tarafından sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, diyabet ve obeziteye yönelik verilen 13 bin 192 okul eğitimiyle 1 milyon 654 bin 860 kişiye, 10 bin 715 halk eğitimiyle de 410 bin 600 kişiye ulaşıldı.