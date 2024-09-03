Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki sigortalılar ve işverenler için gerekli olan tüm düzenlemelerin, Bakanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlarca ivedilikle hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024 itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30 Kasım 2024'a kadar uzatılmış olup, söz konusu il ve ilçelerimizdeki iş yerlerimiz, sigortalılarımız ve genel sağlık sigortalılarımızın; mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, 16 Aralık 2024'e kadar SGK'ye verilmesi halinde, bu bilgi, belge ve beyannameleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır."

2023'ün ocak ila aralık, 2024'ün ocak ila ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannameleri/aylık prim ve hizmet bildirgelerinin 31 Ocak 2025'e kadar SGK'ye verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş olacağına dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31 Aralık 2024'e kadar, 2023 yılı ocak ila aralık, 2024 yılı ocak ila ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2 Haziran 2025'e (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir. Yine ödeme vadesi geçmiş borçları, çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2024 arasında sona eren taksitlerini 31 Aralık 2024'e kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır. İşveren borçları yönünden 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş borçlar için 31 Aralık 2024'e (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için 2 Şubat 2025'e kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirilmiştir."

Sigortalıların ve hak sahiplerinin borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre ödeme sürelerinin güncellendiğini bildiren Işıkhan, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizin çalışma hayatını ve ekonomisini güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Devlet-millet el ele asrın birlikteliğini göstererek tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.