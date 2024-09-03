Bahçeli'den 'teğmenlerin yemin görüntülerine' ilişkin açıklama

- MHP Lideri Bahçeli: "Bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300'ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir"

- Bahçeli: "Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır"