AK Parti'de kongre süreci başladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 16:53, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak.
Olumlu sonuçlardan memnun olmayanlar var. Spekülasyonlara, yalanlara itibar edilmemeli.
Terörle mücadeleye destek vermeyenler demokrasiden bahsetmesin.
Bazıları siyasi rekabeti husumete çevirmeye çalışıyor. Siyasi partiler olarak birbirimizin rakibiyiz birbirimizin hasmı değiliz. Türkiye'nin iç bünyesini sağlam tutmak son derece önemlidir.
Ne Atatürk'e ne de Erdoğan'a saygısızlık kabul edilebilir.