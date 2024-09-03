AK Parti'de kongre süreci başladı

Ne Atatürk'e ne de Erdoğan'a saygısızlık kabul edilebilir.

Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak.

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