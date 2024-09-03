KGK: Netflix Kıbrıs Türk'ünü yok sayıyor

Yunanistan'ın MEGA TV kanalı tarafından çekilen ve Netflix'in yayın haklarını satın aldığı "Famagusta" dizisinin gösteriminin dünyada durdurulması konusunda yetkililerin hemen önlem alması için çağrıda bulunan KGK, 20 Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek olan ve 1974 yılında geçen diziye Türkiye'den ve KKTC'den hükümet yetkililerinin gösterdiği tepkilerin yeterli olmadığını, Netflix şirketi hakkında yaptırımlar uygulanmasının gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, Kıbrıs'ta Türk halkını ve yaşanan katliamları yok sayan Netflix'e karşı Türk diasporası olarak ortak hareket edilerek, Filistin halkına destek veren ülkemizi böyle hayali, gerçekle alakası olmayan saçma senaryolarla baskı altına almaya çalışmak isteyen Siyonist ve EOKA'nın Yunan enosisi ruhunu ayakta tutmaya çalışan zihniyetin karşısında güçlü bir duvar örmenin zamanının geldiğine işaret edildi.