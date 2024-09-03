Genç hemşire evlilik yıldönümünde aracında ölü bulundu
Eskişehir'de yaşayan ve park halindeki otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunan Tuğba Koç'un eşi A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak'ta park halinde bulunan 26 AIC 139 plakalı otomobilin
içinde hareketsiz yatan bir kadının olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil
Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bagaj
camı kırık olan aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde yatan Tuğba Koç'un
hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cesedinin üzerinde ise ekmek
bıçağı bulundu.
Geçtiğimiz yıl 3 Eylül'de dünya evine giren ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde
hemşire olarak çalışan Tuğba Koç'un, evlilik yıl dönümünde ölü bulunması üzerine
olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun aydınlatılması amacıyla Eskişehir
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde Tuğba Koç'un eşi A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.