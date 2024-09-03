Ümraniye Belediyesi su baskınları için İSKİ'yi suçladı

Belediyeden yapılan açıklamada, 2 Eylül'de meydana gelen sağanağın Esenkent Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtığı ifade edildi.

Barajyolu ve Sarıgaziyolu caddeleri arasındaki alanın, eski dere yatağı olması ve gerekli ıslah çalışmalarının yapılmaması nedeniyle yağışlardan olumsuz etkilendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İSKİ sorumluluğunda olan bu bölgedeki derelerin ıslahı, bakımı ve işletilmesi gibi çalışmaların ihmal edilmesi sonucu, bölgede birçok vatandaş su baskınlarının mağduru oldu. Vatandaşlar, İSKİ'nin ihmali nedeniyle yaşanan bu durum karşısında mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Yaşanan su baskınları, kentsel altyapının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, ilgililerin gerekli önlemleri alarak benzer olayların tekrarlanmaması için çalışmalara başlaması bekleniyor."