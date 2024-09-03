Yok böyle halay: 1058 kişi aynı anda halay çekti

Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Davul zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti. Halay sırasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Halayın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekti.