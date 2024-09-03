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Hizmet-İş'ten Mamak Belediyesi'nde grev kararı

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Mamak Belediyesi ile yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin sonuçlanmaması üzerine grev kararı alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 21:38, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 21:40
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Hizmet-İş'ten Mamak Belediyesi'nde grev kararı

Sendikadan yapılan açıklamada, Mamak Belediyesi'ne bağlı şirket çalışanı 1480 sendika üyesi için Belediye ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yasal görüşme süreci ve arabulucu nezdinde yapılan müzakerelerde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Bunun üzerine grev kararı alındığı bildirilen açıklamada, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz'ün, yerel seçimlerden önce "Seçimi kazanmaları halinde işçi ücretlerini Ankara'da en yüksek ücreti alan ilçe belediyelerin seviyesine çıkaracakları" sözünü verdiği hatırlatıldı.

Emekçilerin, Gündüz'ün verdiği bu sözü yerine getirmesini beklerken, teklif edilen ücretin emekçiler tarafından tepki çektiği ve kabul görmediği aktarılan açıklamada, "Mamak Belediyesi yönetiminin çalışanlara bir yıl için önerdiği ve Belediye Başkanı tarafından kamuoyuna duyurulan rakam yüzde 43'tür. Oysa yıllık enflasyon verileri bu rakamın çok üstündedir. Yıllık enflasyon oranının yüzde 51,97 olduğu ülkemizde, belediyenin borcunu bahane ederek işçilere yüzde 43 zam teklif edilmesi ne Hizmet-İş Sendikamızın ne de üyemiz emekçilerin kabul edebileceği bir artış değildir. Hizmet-İş Sendikası olarak, emekçilerin işi, aşı ve geleceği bizler için her şeyden önemlidir. Bunun içindir ki sunulan ücret teklifini kabul etmiyor, üyelerimizin haklarını ve geleceklerini korumak için tüm yasal haklarımızı kullanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sendikanın ve üyelerin toplu iş sözleşmesini siyasi bir hesaplaşma ve inatlaşmaya dönüştürmek gibi bir anlayışı olmadığına işaret edilen açıklamada, "Mamak Belediyesi'nde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin onaylamadığı bir sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Toplu iş sözleşmesini masada, üyelerimizin kabulü ve sosyal tarafların imzasıyla bitirmek istiyoruz. Greve çıkarak üyemiz emekçiler ve Mamak'ta yaşayan yurttaşlarımız huzursuz olsun istemiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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