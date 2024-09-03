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Eğitim-Bir-Sen'den İLKSAN raporu

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının (İLKSAN) yıllık zararının ortalama 2 milyar lira olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 21:41, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 21:46
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Eğitim-Bir-Sen'den İLKSAN raporu

Sendikadan yapılan açıklamada, İLKSAN'ın mali, hukuki ve yönetsel sorunlarının incelenmesine ilişkin raporun hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İLKSAN 2023 yılı mali tabloları, TÜFE artış oranları, üye aidatı artış oranları ve BES fonları getiri oranları üzerinden yapılan mukayese neticesinde kurumun yıllık zararının ortalama 2 milyar lira olduğu anlaşılmıştır. Sandığın son 5 yılına ait verilerde de kronik zarar hali devam etmektedir. İLKSAN yerinde saymamakta, daha kötüsü geri gitmekte ve varlıklarının değeri enflasyon karşısında günden güne erimektedir." değerlendirmesine yer verildi.

İLKSAN'ın ekonomi ve finans alanında ihtisas sahibi olmayan kişilere emanet edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İLKSAN, üyelerden her ay maaşlarının yüzde 2'sini aidat olarak zorla toplamakta ancak 2023 yılında 1 milyar lirayı aşan bu devasa kaynağı etkili ve verimli kullanmamaktadır. 2024 yılı mayıs ayı verilerine göre, emekliliği hak eden 223 bin üyeye ödenmesi gereken toplam emekli yardımı 30 milyar lirayı aşmaktadır. Üyelerin sayısındaki artışın ve yeni atanan öğretmenlerin azalması durumunda İLKSAN'ın varlıklarını, özellikle Pendik, Akbük, Burhaniye gibi arsalarını satmak zorunda kalacağı öngörülmektedir."

İLKSAN Denetleme Kurulu'nun 3 üyesinin oy birliğiyle hazırlayıp imzaladıkları 2023 yılı denetim raporunda sandık yönetiminin başarılı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, kamu kurumu statüsündeki İLKSAN'a ait faaliyet raporları ve denetleme raporlarının kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

İLKSAN'da yıllardır akraba kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Sandığa ait menkul ve gayrimenkullerin bilanço değerleri onlarca yıldır düşük gösterilmektedir. Yıllık faaliyet raporlarında sunulan bilançolarda kuruma ait menkul ve gayrimenkuller, güncel değerleri yerine alındığı günkü değerleri ile gösterilmekte, bilinçli ve kasıtlı olarak yeniden değerleme yapılmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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