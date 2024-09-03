Diyarbakır'da bir asker silahın ateş almasıyla kazara hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir asker, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 21:50, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 21:51
Silvan ilçesinde Y.G. (28) isimli asker, arkadaşı silahını temizlediği sırada silah kazara ateş alınca vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan asker, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.