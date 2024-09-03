Diyarbakır'da bir asker silahın ateş almasıyla kazara hayatını kaybetti

Silvan ilçesinde Y.G. (28) isimli asker, arkadaşı silahını temizlediği sırada silah kazara ateş alınca vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan asker, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.