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Bayburtlu uzman çavuş kalp krizi sonucu vefat etti

Bayburtlu uzman çavuş görev yaptığı Edirne'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 23:24, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 23:45
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Bayburtlu uzman çavuş kalp krizi sonucu vefat etti

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Enes Timur, görev yaptığı Edirne'de bugün sabah saatlerinde evinde istirahatteyken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Timur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Piyade Uzman Çavuş Enes Timur'un naaşı 4 Eylül Çarşamba günü Çiğdemlik köyünde öğlen namazına müteakip köy camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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