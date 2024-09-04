Okul çantasında 2,5 milyar TL'lik sahte ürün

Öğrenciler yeni eği-tim-öğretim dönemi-ne hazırlanırken, kır-tasiye ürünlerinde güvenlik yine ön plana çıktı. Sahte ve güvensiz kırtasiye ürünleri-nin çocukların sağlığını teh-likeye attığını söyleyen Adel/ Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar, sektörde pa-zar büyüklüğünün 8,5-10 mil-yar TL olduğunu, bunun 2-2,5 milyar TL'lik kısmının kaçak, taklit ürünlerden oluştuğunu söyledi. Okula dönüş döne-miyle, şirketin yeni strateji-leri ve gelecek vizyonunu dü-zenlediği basın toplantısıyla açıklayan CEO Oğuz Uçanlar, kırtasiye alışverişinin yoğun olarak yapıldığı bu dönemde, sahte ve merdiven altı ürün-lerin piyasada bulunmama-sı konusunda şirket olarak üzerlerine düşeni yaptıkları-nı söyledi.

30 bin kalite testinden geçiyor

Şirket olarak yılda ortala-ma 10 bin ürün güvenliği ve 30 bin ürün kalitesi testi ger-çekleştirdiklerini açıklayan Oğuz Uçanlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllardır halk sağlığı-nı tehdit eden ürünlerin piya-saya yayılmasını engellemek için çalışmalar gerçekleştiri-yoruz. Bu konuda önemli ça-lışmalar yürüten ilgili mer-cilere şikayetlerimizi ileti-yoruz. Ürünlerimizi fiziksel, kalite ve mikrobiyoloji test-lerine tabi tutuyoruz. Nikel, Ftalat, Kadmiyum, Kurşun, Azo boyar madde gibi tüketi-ci sağlığı açısından risk teşkil eden malzemelerle ilgili gü-venlik testleri gerçekleştiri-yoruz. Adında yer aldığı şekil-de kurşun kalemlerimiz ağır metal kurşun içermiyor.

Bu-nun yerine grafit ve kil kulla-nıyoruz. Boya kalemlerimiz-de Azo boyar maddelerinin kullanımını denetliyoruz ve çocuklar için güvenli olduğu-nu kanıtlayan testlere tabi tu-tuyoruz. Sulu boya ve pastel boyalarda kadmiyum, kurşun ve Azo boyar maddelerinin kullanımı sınırlandırılmıştır. Özellikle bu tür ürünlerin CE işareti taşıması gerekir. Aynı şekilde tükenmez kalemlerin nikel ve kurşun içermemesi de çok önemlidir. Silgilerde esnekliği artırmak için kul-lanılan Ftalat ve diğer zararlı kimyasalların bulunmaması da kritik öneme sahiptir."

Türkiye, grubun dünyada 5'inci büyük pazarı

En önemli hedeflerinin ara-sında 2050 yılına kadar, tüm iş operasyonlarının iklim değişikliği üzerinde-ki etkisini yüzde 50 azalt-mak ve karbon ayak izini küçültmek olduğunu açık-layan Uçanlar, "Zeytin çe-kirdeğinden keçeli kalem yapıyoruz" dedi. Ar-Ge'ye her yıl 6-10 milyon TL yatı-rım yaptıklarını açıklayan Uçanlar, grubun dünyada 5'inci, Avrupa'da 3'üncü bü-yük pazarı olduklarını açık-ladı. Yatırımlara da devam ettiklerini açıklayan Uçan-lar, bir markaya üretim yap-mak için Çayırova tesisleri-ne 1.5 milyon dolarlık yatı-rım yaptıklarını açıkladı.

Üç TIR taklit ürün yakalandı

Ticaret Bakanlığı'nın ve Gümrükler'in vermiş oldu-ğu destek ile ürün güven-liğinde farkındalığı artırıcı çalışmalar yaptıklarını söy-leyen Uçanlar, diğer taraftan yakalanan taklit ürünlerle ilgili de şu bilgileri verdi: "Bu yıl toplam 3 TIR dolusu taklit ürün yakalandı. Bunlar ço-cuklarımızın sağlığı için bü-yük tehlike arz ediyor. Aynı zamanda da vergi kaçağına neden oluyor."

Hamide HANGÜL