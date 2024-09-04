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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bugün Türkiye'ye geliyor. Ankara'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 06:18
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'ya geliyor

Ankara, 12 yıl sonra Mısır'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye gelecek. Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanları, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Görüşmede bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii alanında uzun vadeli iş birliği imkanları konuşulacak.

Gazze ana gündem

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölgeye yapılan insani yardımlar da ziyaretin ana gündem maddeleri arasında.

Erdoğan ve Sisi, ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek ortak adımları değerlendirecek. Bölgesel meselelerde, kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi için yapılabilecekler ele alınacak.

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