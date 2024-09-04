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Bursa siyah inciri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 26'ncı ürün olduğunu bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 08:58, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 08:57
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Bursa siyah inciri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tescil konusunda güzel bir haberin de Bursa siyah incirinden geldiğini belirten Yumaklı, "Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

Bursa siyah inciri ile birlikte 26'ya ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri."

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