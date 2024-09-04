Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira?
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 09:09, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:12
Altın fiyatları, cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrini sürdürdü.
Ons altın, güne 2.492 dolar civarında başladı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.730 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.475 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.