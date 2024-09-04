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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 düşüşle 9.929,83 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 10:04, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:05
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,97 puan ve yüzde 0,92 azalışla 9.929,83 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 10.021,80 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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