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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 9.947,63 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 13:31, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:31
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,17 puan azalışla 9.947,63 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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