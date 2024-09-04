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5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor! Bölge koruma altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu bölge koruma altına alındı.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 11:02, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:07
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Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleri ve jeoloji mühendisleri bölgede inceleme yaptı.

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı incelemelerde bölge jandarma ekiplerince korumaya alınarak, bazalt sütunların çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Jeoloji mühendisi Ruken Tutku, Karacadağ'ın aktif bir yanardağ olduğu dönemde lavların bölgede yayıldığını hatırlatarak, sütunların da buna bağlı oluştuğunu söyledi.

Sütunların milyonlarca yıllık olduğunu belirten Tutku, şöyle konuştu:

"Sütun bazaltlar, Karacadağ'ın patlamasıyla oluşan lavlarının gelişi güzel yayılmasıyla oluşmuş. Daha önce de valilik tarafından UNESCO'ya verilen Karacadağ'ın sit alanı içerisine, jeopark alanı içerisine yer almasını istemiştik. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak da bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yapılar, dünyada 5-6 yerde olup, genelde altıgen yada beşgen sütun şeklinde oluşuyor. Bunlar halk arasında da sabun kayaları olarak da biliniyor. Turizm açısından önemli yer kaplamaktadır. Jeolojik mirasımız olan bu sütunları koruma altına alırsak çok iyi olur. Temennimiz buraya sahip çıkılması."

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