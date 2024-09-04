Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi

Beyin kanseri riskinin cep telefonu kullanımıyla artmadığı tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yaptırılan kapsamlı araştırmada, 1990'lardan beri popüler olan cep telefonlarının beyin kanseri riskini artırmadığı görüldü. Araştırmaya göre cep telefonları, DNA'ya zarar vermeyecek kadar düşük düzeyde radyasyon yayıyor.

63 ayrı çalışmayı inceleyen analizde, cep telefonlarının ve diğer kablosuz teknolojilerin yaygınlaşmasına rağmen, üç tür beyin kanseri görülme sıklığında artış olmadığı saptandı.

DSÖ, 2011 yılında cep telefonlarının kanserojen olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Araştırmacılar o zamandan beri cep telefonu ve kanser arasındaki olası ilişki üzerine çalışmalar yürütüyor.