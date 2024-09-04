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Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Malatya fayı üzerindeki etkileri bilim insanları tarafından araştırılıyor. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Projesi"nde ülke genelinde 14 üniversiteden 100'ün üzerindeki araştırmacının görev aldığını söyledi.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 11:33, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:34
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Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı

Geçen yıl eylül ayından bu yana değişik faylar üzerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Aksoy, "Burada Malatya fayıyla ilgili proje yürütüyoruz. Malatya fayı güneyden kuzeye 3 bölümden oluşuyor. Akçadağ ve Arguvan segmenti ve Kemaliye'ye kadar gidiyor" dedi.

SON YÜZYILIN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ

Prof. Dr. Aksoy, Fırat Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyeleri Sibel Kayğılı, Serap Çorak Erol ve Elif Akgün ve yüksek lisans öğrencisi Pınar Özdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Softa ile 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gürgöze ile araştırmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, projenin Türkiye'nin son yüzyılda yer bilimlerindeki en büyük projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Ülke için çok önemli bir projenin yürütüldüğünü aktaran Sözbilir, "Projeye ciddi kaynak ayrıldı, 100'ün üzerinde bilim insanı, yine 100'ün üzerinde lisansüstü kursiyer var. Projenin ana sahibi TÜBİTAK, müşterek kurumlar AFAD, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, yardımcı kuruluşlar ile 14 üniversite doğrudan projenin içerisinde" diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ ÖRNEKLER ANALİZE GİDECEK"

Malatya fayı üzerinde hendek yöntemiyle araştırmalarını sürdürdüklerini belirten Sözbilir, Malatya fayının diri bir fay olduğuna dair veriler elde ettiklerini vurguladı.

Sözbilir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açtığımız verilerle şu ana kadar Malatya fayının Arguvan segmentinin en az 3 depreme kaynaklık ettiğini görebiliyoruz. Son 10 bin yıl içinde 3 kez can ve mal kaybına neden olmuş faydan bahsediyoruz. Malatya fayının 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Bu farklı depreme ilişkin örnekleme yapacağız. Aldığımız örnekler analize gidecek, depremler ne zaman, hangi aralıkta olmuş, son depremin ne zaman meydana gelmiş ve üzerinden ne kadar zaman geçmiş, tekrar kırılması için bizim ne kadar daha süremiz var gibi soruların yanıtını bulmuş olacağız."

"DEPREM RİSKİNİ VE TEHLİKESİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Akçadağ ve Kemaliye segmentindeki araştırmaları yaparak daha iyi netice alacaklarını belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan parametrelerden bir tanesi Malatya fayının 3 segmenti deprem ürettiğinde aynı anda mı kırılıyor, belli bir sırada mı kırılıyor, bu da ortaya çıkmış olacak. Bu depremin büyüklüğünü ifade eden değer olarak karşımıza çıkar. Tek bir deprem kırıldığında 7 büyüklüğünde bir deprem olacaksa 3 segment birleşince biraz daha büyük deprem olabilir, 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi. Biliyorsunuz, 4 segment birleşerek 7,8'i ürettiği için bu kadar büyük bir deprem oldu. Dolayısıyla 6 Şubat depreminin enerji transferini alan faylardan bir tanesi, o yüzden önemli. Proje sonrasında burada deprem riskini ve tehlikesini ortaya çıkarmış olacağız."

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