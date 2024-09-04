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Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi

İstanbul Valisi Davut Gül, yıkılıp yeniden inşa edilen Fatih Hattat Rakım Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gül, "İstanbul'umuzda eğitim-öğretimin devam ettiği okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Yani tüm yavrularımız depreme dayanıklı okullarda, güvenle eğitimlerine devam edecektir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 12:06, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:10
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Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan okulda incelemelerde bulunan Gül, kentte başlayacak yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okullarda süren yapım ve güçlendirme çalışmalarında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Gül, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde verdiği talimatla 2006 yılında kurulduğunu söyledi.

Birimin kuruluş amacının kentteki kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi olarak belirlendiğini dile getiren Gül, "İPKB, sadece İstanbul'da bulunan ve kurulduğu günden bu yana İstanbul'daki yüzlerce kamu binasını depreme dayanıklı hale getiren önemli kuruluşlardan biri durumunda. Bu kurumumuzun en önemli amaçlarından biri de kuşkusuz evlatlarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın depreme dayanıklı hale getirmek." diye konuştu.

"1433 okul depreme dayanıklı hale getirildi"

Vali Gül, 2006 yılında yapılan çalışmada, 2000 yılından önce yapılan okulların tamamı olan 1507 okulun depreme dayanıklılık noktasında incelendiğini aktararak, "Bu okulların 1433'ünün 'riskli yapı' grubunda olduğu tespit edilmişti. 2006 yılından bu yana yürütülen çalışmalarla bu 1433 okulun 1301'i yıkılıp yeniden yapılma ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamdaki 1301 okulun 385'i'nin İPKB, 105'i Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverler tarafından yıkılıp yeniden yapıldığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"811 okulumuz da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. Kalan 132 okulumuz ise boşaltılmış ve öğrencilerimiz güvenli okullara nakledilmişti. Büyük bir mutlulukla belirtmek isterim ki aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda son bir yılda 34 okulumuz daha depreme dayanıklı hale getirilmiş ve eğitim-öğretime kazandırılmış oldu. Bu okullarımızın 20'si yıkılıp yeniden yapılmak suretiyle, 14'ü ise güçlendirme yoluyla depreme karşı dayanıklı hale getirildi."

Vali Gül, İstanbul'da boşaltılan 29 okulda inşaat çalışmaların devam ettiğini, kalan okulların ise proje ve ihale süreçlerini sürdüğünü bildirdi.

"Binlerce evladımız, güvenle bu okullarımızda ders başı yapacak"

Hattat Rakım Ortaokulu'nun da yeniden yıkılıp yapılan yerlerden biri olduğunu vurgulayan Gül, "İstanbul'umuz, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na bir önceki yıla göre toplam 34 okul kazanmış olarak başlayacak. Binlerce evladımız, güvenle bu okullarımızda ders başı yapacak. Bizler de evlatlarımızın güvende oldukları okullarda eğitim görmesinin mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Vali Gül yıkılıp yeniden yapılan 20 okulda toplam 369 olan derslik sayısının 797'ye ulaştığını dile getirdi.

Okullara yeniden yapım sonrasında 428 yeni derslik kazandırdıklarının altını çizen Gül, kendilerine her türlü desteği vererek, okulların güçlendirilmesi çalışmalarını hızla sürdürmelerini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yöneticilere şükranlarını sundu.

Vali Gül, "Tüm İstanbul'umuzla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. İstanbul'umuzda eğitim-öğretimin devam ettiği okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Yani tüm yavrularımız depreme dayanıklı okullarda, güvenle eğitimlerine devam edecektir." diye konuştu.

Ziyarette, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de yer aldı.

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