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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 13:10, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:29
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

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