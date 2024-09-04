OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü nakil başvuru sonuçlarını bu hafta açıklayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 14:53, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:55
Orman Genel Müdürlüğü yangın sezonu sona erince nakil için talepleri topladı.
OGM personeli okulların başlamasından dolayı nakillerin hızlıca sonuçlandırılmasını istiyor.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, konuyu yetkililere sordu. Yetkililer, sonuçları bu hafta açıklayacaklarını dile getirdi.
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