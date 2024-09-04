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Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 15:08, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:18
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Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı Netanyahu'nun Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürdüğü vurgulandı.

Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddialarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü ara buluculuk çabalarını destekliyoruz" denildi.

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