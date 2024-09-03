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Elmadağ-Karacahasan yolu uzun süredir bakıma muhtaç: Vatandaşlar çözüm bekliyor

Elmadağ ile Karacahasan Mahallesi arasındaki yolda doğalgaz çalışmaları sonucunda derin çukurlar oluştu. Mahalle sakinleri trafikte zor anlar yaşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 12:56, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:34
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Elmadağ-Karacahasan yolu uzun süredir bakıma muhtaç: Vatandaşlar çözüm bekliyor

Elmadağ ile Karacahasan Mahallesi arasındaki yolda, seçim öncesi yapılan doğalgaz çalışmaları sonrasında geçici olarak yapılan yamalar yağışlar nedeniyle bozuldu. Bu durum nedeniyle yol üzerinde derin çukurlar ve kesikler oluştu.

Mahalle sakinleri, yolda oluşan derin kesikler ve çukurlar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşarken, gece sürüşlerinde güvenlik riskinin arttığını vurguladı. Konu ile ilgili bir mahalle sakini, "Yolun hali içler acısı. Defalarca kendi imkanlarımızla çukurları doldurduk ama yağmur yağınca tekrar açılıyor. Otomobillerimiz zarar görüyor, her gün yola çıkarken endişe ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesinden bu yolun söz verildiği gibi tamamen onarılmasını talep etti.

TEHLİKE SAÇIYOR

Elmadağ ile Karacahasan Mahallesi arasındaki yolda bulunan çukur, yarık ve asfalt yamaları mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Seçim öncesinde yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının ardından geçici olarak yama ile onarılan yol, geçen sürede daha da kötüleşmiş durumda. Yolda oluşan derin kesik izleri ve çukurlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesinden çözüm bekliyor.

YOL ÇİLESİ

Seçimlerden önce başlatılan doğalgaz çalışmaları, seçim sonrasında tamamlanmış olmasına rağmen yağışların da etkisiyle yol üzerinde izler ve çukurlar oluştu. Mahalle sakinleri, bu duruma tepki göstererek yetkililerden yolun bir an önce tamir edilmesini talep ediyor. Özellikle gece sürüşlerinde, yolun durumu sürücüler için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.

Konu ile ilgili bir mahalle sakini, "Yolun hali içler acısı. Defalarca kendi imkanlarımızla çukurları doldurduk ama yağmur yağınca tekrar açılıyor. Otomobillerimiz zarar görüyor, her gün yola çıkarken endişe ediyoruz. Hava karardığında bu yolu kullanmak çok daha riskli oluyor. Çukurlardan birinde lastiğimiz patlasa çok kötü senaryolar gerçekleşebilir. Yetkililerden yolun yapılmasını talep ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mahalle sakinleri, yolun mevcut haliyle araçlara zarar verdiğini ve ulaşımı zorlaştırdığını belirterek, yetkililerin bu sorunu çözmesini bekliyor. Çalışmaların bitmesinden bu yana 5-6 ay geçmiş olmasına rağmen yolun hala tam anlamıyla onarılmamış olması, vatandaşların tepkisine yol açıyor. Mahalleli, daha güvenli bir yol için büyükşehir belediyesinden acil çözüm talep ediyor.

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