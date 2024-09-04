Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "merkez hizmet binasındaki tuvaletlerin bakım onarımına ilişkin çıkan haberler üzerine" açıklama yapıldı.

Başkanlığın 1986'da yapımına başlanan merkez hizmet binasının 2001'den itibaren hizmet verdiği anımsatılan açıklamada, binaya ait tuvalet ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım onarımın yapılmasının zorunlu hale geldiği anlatıldı.

İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerekli izinler alınarak 20 Mayıs'ta ihaleye çıkıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım onarım tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır."