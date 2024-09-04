YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan duyuru şu şekilde;



2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Anadolu Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 03/09/2024-13/09/2024 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) e-Devlet üzerinden https://rektorbasvurulari.yok.gov.tr adresinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında 'Başvuru Tamamlandı.' açıklamasının görülmesi ve başvuru formunun bir dökümünün yazıcıdan alınmalıdır.

2-Süreçle ilgili bilgilendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için iletişim bilgileri güncel tutulmalıdır.?

3-İletişim için ?0312 298 70 82 - 0312 298 70 81- 0312 298 70 96 numaralarını arayabilirsiniz.