Adliyede görevli zabıt katibi 'zimmet' suçundan tutuklandı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet soruşturması kapsamında Ordu Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan M.K'nin Korgan ilçesinde yakalandığı belirtildi.

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