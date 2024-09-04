Adliyede görevli zabıt katibi 'zimmet' suçundan tutuklandı
Ordu'da "zimmet" suçundan gözaltına alınan adliye personeli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 17:11, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:11
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet soruşturması kapsamında Ordu Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan M.K'nin Korgan ilçesinde yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildiği ve tutuklandığı bilgisi verildi.