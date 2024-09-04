Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Merkez Bankası: Enflasyonun ana eğilimi değişmedi
Merkez Bankası: Enflasyonun ana eğilimi değişmedi
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Polat çifti hakim karşısına çıktı
Polat çifti hakim karşısına çıktı
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor! Bölge koruma altına alındı
5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor! Bölge koruma altına alındı
Mühendis Tek-Sen Enerji'den maaş düzenleme Talebi
Mühendis Tek-Sen Enerji'den maaş düzenleme Talebi
SGK'dan IBAN numaralı SMS uyarısı
SGK'dan IBAN numaralı SMS uyarısı
TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu
TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu
Servis zulmüne veli dayanışması!
Servis zulmüne veli dayanışması!
Enflasyonda kritik kavşağa girildi
Enflasyonda kritik kavşağa girildi
Okul çantasında 2,5 milyar TL'lik sahte ürün
Okul çantasında 2,5 milyar TL'lik sahte ürün
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 18:04, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 18:06
Yazdır
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu taşınmaz, Çankaya İlçesi/Karakusunlar Mahallesi'nde yer almakta ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içinde bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlıdır."

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber