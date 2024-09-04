DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu taşınmaz, Çankaya İlçesi/Karakusunlar Mahallesi'nde yer almakta ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içinde bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlıdır."

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.