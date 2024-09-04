Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den ayrıldı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 19:54, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 20:13
Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.
Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.