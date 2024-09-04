Lastiği patlayan minibüs, bariyere çarpıp devrildi: Sürücü öldü
AKSARAY'da arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrilen minibüsün sürücüsü Volkan Arslan (25), yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 21:24, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 21:51
Kaza, saat 16.30 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi Çiftevi köyü yakınlarında meydana geldi. Volkan Arslan yönetimindeki 23 AEK 209 plakalı minibüsün arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, bariyerlere çapıp 15 metre sürüklenip yan yattı. Minibüste sıkışan sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.