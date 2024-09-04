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Arnavutköy'de otomobil restorana daldı, 4 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından savrularak balıkçı restoranına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 23:10, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 23:12
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Arnavutköy'de otomobil restorana daldı, 4 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen Zübeyde Ö. idaresindeki 34 ZB 4712 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 HTV 599 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın ardından otomobil savrularak ters şekilde yol üzerindeki restorana daldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Zübeyde Ö. ve araçtaki kızları Sevde ve Elif Mina Ö. ile bir restoran çalışanı yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesi ile çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil, çekici yardımıyla içeriden çıkarılırken jandarma ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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